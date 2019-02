mb, Novinky

Známý americký komik Jerry Seinfeld v roce 2016 prodal v aukci několik vozů Porsche ze své sbírky. Jedním z nich byl i 356 A 1500 GS/GT Carrera Speedster, velmi vzácný kus - byl jeden z cca 56 vyrobených a jediný v zelené barvě Auratium. Seinfeld za něj utržil 1,54 milionu dolarů, tedy tehdejším kurzem 37,8 milionů korun.

Koupila ho firma Fica Frio Ltd, která začátkem února podala na Seinfelda žalobu kvůli tomu, že vůz nebyl autentický. Seinfeld se brání - žaluje kalifornskou renovátorskou dílnu European Collectibles, která mu vůz prodala. Píše o tom agentura AP.

Komik Jerry Seinfeld

FOTO: Profimedia.cz

Seinfeld koupil toto Porsche v únoru roku 2013 za 1,2 milionu dolarů, tedy tehdejším kurzem asi 23 milionů korun. Spolehl se na certifikát autenticity od renovátorské dílny.

A právě tuto dílnu Seinfeld kontaktoval po žalobě zkraje února, aby veškeré nesrovnalosti s firmou Fica Frio dala do pořádku. To ale firma European Collectibles podle žaloby, kterou na ni Seinfeld podal, dodnes neudělala. Navíc podle Associated Press toto auto není první, které prošlo rukama této dílny a které později bylo nařčeno z toho, že není autentické.

Chybí fotografie, říká další expert

Samozřejmě, hodnověrnost certifikátu od někoho, kdo auto zrenovoval a chce ho prodat, lze snadno zpochybnit, protože na věci má ekonomický zájem. Podle webu aukčního domu Gooding & Company však mělo ono Porsche certifikát i od samotné automobilky, že je pravé.

Kde je tedy konkrétně problém? Firma Fica Frio, která vůz v roce 2016 koupila, ho chtěla následující rok prodat dál. Přizvala dalšího experta na Porsche, aby vůz a jeho papíry prohlédl. Ten zjistil nesrovnalost - chybí fotodokumentace renovace. A právě kvůli tomuto faktu je Seinfeld žalován.

Je normální, že se při renovacích aut pořizuje fotodokumentace procesu, aby nebylo pochyb, že je vůz autentický. Jenže považovat auto za podvrh jen kvůli absenci této fotodokumentace vypadá dost přitažené za uši, když má vůz podle aukčního domu posvěcení od samotného Porsche.

Na druhou stranu, že restaurátorská dílna, která prodává auta s cenami v řádu milionů dolarů, nespolupracuje, je přinejmenším podivné. A proto chce Seinfeldova žaloba „odhalit míru, do jaké firma European Collectibles používá podvodné praktiky”, stojí dle agentury AP v jejím znění.