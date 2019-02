mb, Novinky

Supersporty jsou do značné míry omezeny dobou, kdy s nimi můžete - anebo chcete - jezdit. Aby si mohli jejich majitelé užít podobné výkony i v době, kdy jsou jejich supersporty schované v klimatizované garáži s baterií na udržovací nabíječce, a také proto, že po vozech této třídy je na trhu v současnosti až neuvěřitelný hlad, řada značek proslulých supersporty staví SUV.

Udělá to i McLaren? Staví se k tomu podobně, jako Bugatti. „Na to můžu snadno odpovědět a říci ne. Daří se nám stavět auta nabízející ultimativní řidičské zážitky. Pro nás to znamená, že neděláme kompromisy. A to by nám SUV nedovolilo, není to auto bez kompromisů,” řekl Mark Roberts, šéfdesignér značky, před otevřením Kanadského mezinárodního autosalonu. Ten začal v pátek minulého týdne.

Budoucnost McLarenu je elektrická

Co ovšem Roberts řekl, je, že značka se posunuje směrem k plně elektrickým pohonným ústrojím. McLaren „na baterky” se podle něj už testuje, ale do vypuštění produkčního auta to ještě notnou chvíli potrvá.

„Je pravděpodobné, že překročíme ten hybridní krok uprostřed,” dodal Roberts. Nutno ovšem připomenout, že plug-in-hybridní McLaren už tu byl - model P1 z roku 2013. Dokázal jezdit i čistě na elektřinu; baterie stačila k 31 km elektrické jízdy.

Model P1 (na snímku) byl plug-in hybridem.

Značka má v plánu do roku 2025 představit osmnáct nových aut a jedním z nich má být právě nástupce modelu P1. Zda bude opět plug-in hybridem, jsme se však zatím nedozvěděli.