mb, Novinky

Tento stroj se jmenuje Limojet a již jsme o něm psali, když byl představen. Tehdy jsme se dozvěděli, že v útrobách je benzínový osmiválec, který pohání kola; proudové motory po stranách stroje jsou jen atrapy s reproduktory a osvětlením.

Podle dostupných informací byly náklady na přestavění letadla do podoby párty limuzíny a na legalizaci pro silniční provoz v USA „hodně přes jeden milion dolarů”, jak sdělil Frank DeAngelo z firmy Jetsetter. V korunách to je více než 22,5 milionu. Projekt zabral celkem dvanáct let.

Limojet je dlouhý 12,8 metru a váží 5,4 tuny. Kola nevypadají maličká, protože jsou ve skutečnosti obří - mají průměr 28 palců. Řídí se jako auto - startuje se klíčkem, před sebou máte volant a na podlaze pedály. Místo zrcátek tu jsou kamery.

Že je Limojet dokonalý párty mobil a nehodí se moc k ničemu jinému, dokazuje obrovské množství LEDek v interiéru, obří televize a soundsystém. Jeden je uvnitř, druhý zvenčí, takže tohle auto dokáže ozvučit každou zahradní párty. Kvůli instalaci do kulatého trupu letadla muselo být všechno vyvinuto a vyrobeno speciálně.

Červený stroj je prototyp, slouží firmě pro propagační účely, ale také je vzorem, podle kterého si můžou zákazníci objednat vlastní kus. Protože bude stavěný na zakázku, lze cenu těžko odhadovat, ale tento červený kousek si DeAngelo cení na nejméně 5 milionů dolarů, tedy 112,4 milionu korun.