Luxus spočívá v detailech. BMW oslavilo výročí své limuzíny

V roce 2017 tomu bylo čtyřicet let od doby, co se Bavorské motorové závody naplno pustily do světa luxusních limuzín. Z této třídy se stal pojem, což ukazuje i výroční vůz se čtyřmi turbodmychadly a cenou téměř pět milionů korun. Nechme jednou stranou technické podrobnosti a ponořme se do lánů kvalitní kůže a přičichněme k dřevěným tónům obložení.