fra, Novinky

Brexit se dotkne automobilek opravdu silně. Problémy, které by nastaly s odchodem i v rámci dohod s EU, už dávno donutily značky Toyota a Honda oznámit, že svou výrobu zatím dočasně pozastaví. Jenže dohoda s EU stále není hotova. Problémy se tedy nemenší, ale naopak narůstají. A na to reagují i automobilky.

JLR v problémech

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že automobilka Jaguar Land Rover po propuštění části pracovníků uvažuje o další restrukturalizaci, která ale bude zahrnovat už desítky tisíc pracovních míst. [celá zpráva]

Teď to vypadá na ještě větší úpravy plánů. Indická Tata, většinový vlastník koncernu, oznámila, že pokud odejde Velká Británie z EU bez dohody, přeruší v dubnu dočasně výrobu ve svých třech továrnách na auta jedné továrně na motory.

To bude už podruhé, kdy výroba bude pozastavena. Koncern JLR se totiž zároveň potýká s poklesem poptávky po jeho vozidlech, a tak musel v říjnu pozastavit výrobu na dva týdny v továrně v Solihull a před Vánoci na tři dny v továrně v Bromwichi.

Ford vypočítává ztráty

Zatím bez škrtů, ale s propočítáváním finančních ztrát si vystačí Ford, který ve Velké Británii zaměstnává 13 000 lidí a v Evropě celkem 53 000. Ten podle agentury Reuters připravuje finanční výpočty na všechny varianty brexitu. Podle Boba Shankse, finančního šéfa Fordu, se ztráty při tvrdém brexitu pohybují kolem jedné miliardy dolarů, což je nějakých 22 miliard korun.

Ford totiž vypočítává, kolik by stály všechny změny, které by musel provést, a to včetně celních plateb (jak nových vozů, tak i automobilových komponent), nedostatku zahraničních pracovníků apod. „I když se nyní připravujeme na to, jaký by to mělo dopad, tak to dopad mít bude. A ten dopad bude na naši firmu významný,“ řekl Bob Shanks. Ford stále doufá, že tvrdý brexit nenastane a Velká Británie najde jednodušší a méně bolestnou cestu, jak odejít z EU.