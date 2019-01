mb, Novinky

Jak ukazují Američané Kyler a Hayden Manningovi, řešení je relativně jednoduché. Potřebujete svářečku, ocelový plát, trubku a trochu vynalézavosti. A taky schopnost potlačit pud sebezáchovy, starost o životnost auta a zdravý rozum.

Je to přesně tak, jak to vypadá - Kyler a Hayden vyrobili nástavce na náboje kol, které by se daly nazvat rozšiřovacími podložkami, kdyby ovšem nebyly dlouhé 30 centimetrů. Na ně namontovali kola z tohoto pick-upu Ram 3500 o průměru 24 palců.

Zcela pochopitelné jsou jejich obavy z toho, jestli nástavce udrží váhu auta, byť vůz neváží 7-8 tisíc liber (cca 3,2-3,6 tuny), jak ve videu slyšíme, nýbrž v závislosti na verzi okolo tří tisíc liber, tedy 1 360 kg.

Víc než o nástavce, které byly očividně vyrobeny z poměrně tlustých ocelových dílů, je v tomto případě třeba mít starost o mechanické komponenty podvozku a pohonného ústrojí Hondy.

Nástavce s velkými koly jsou podstatně těžší než původní kola a tím, že je styčná plocha pneumatiky o tolik dál od zavěšení kola, působí na zavěšení způsobem a silou, na kterou nebylo konstruováno. Dlouhou životnost tedy takováto konstrukce nemůže vykázat. V tomto konkrétním případě to nicméně byla převodovka, která odešla do věčných lovišť jako první.

Vypadá to komicky, pánové se jistě skvěle bavili. Asi ale nemusíme dodávat, abyste nic takového doma nezkoušeli. Accord sice zvládá lehký terén lépe než v sériovém stavu, jak ukazuje video, ale takováto úprava zcela jistě není legální pro provoz na silnicích - všimněte si, že vůz nemá registrační značky, a že s ním vynálezci jezdí v podstatě jen po dvorku.