V roce 2017 koupila Lotus čínská firma Geely. Je to ten samý výrobce aut, který vlastní i Volvo a vytáhl ho z okraje krachu na opravdové výsluní. Dnes už je jasné, že část modelů původně švédské značky se bude vyrábět v Číně. Tahle cesta už je prošlapaná, a tak to u Lotusu netrvalo tak dlouho. Podle odhalených dokumentů nyní Geely staví novou továrnu ve Wu-chan, do které hodlá investovat 1,3 miliardy dolarů.

Agentura Reuters, která s informací jako první přišla, podotýká, že podrobnosti o čase a modelech v této továrně ještě nejsou známé. Pravděpodobně by se zde mělo vyrábět nové SUV značky Lotus, které přesedlá na podvozek Volvo.

Jenže výrobní kapacita závodu má být 150 000 vozidel, takže je jasné, že SUV nebude jediným autem, které z výrobního pásu sjede. Pravděpodobně se tam tedy přesune i část produkce z Norfolku. Je ovšem otázka, jestli se čínskému vedení podaří nastartovat podeje tolik, aby vyplnily celou kapacitu továrny.

Vždyť celosvětově prodal Lotus v roce 2018 pouhých 1630 vozidel. Stonásobek je opravdu hodně ambiciózní projekt. Ovšem vzhledem k tomu, že Lotus má přejít na podvozky Volvo, pak nic nestojí v cestě tomu, aby výrobu doplnily právě vozy, jako je Volvo XC40 apod. Ostatně modely Evora, Elise nebo Esprit se vyrábějí kvůli lehké karoserii ručně.