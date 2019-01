fra, Novinky

Je to neuvěřitelné, že Audi se rozhodlo pustit do projektu PB18 e-tron. Jistě, elektrická platforma se musí využít, jenže elektrický sporťák už dnes Audi má a mít bude. Takže tohle bude ještě vyšší level.

Pojďme si nejdřív říct, co elektrického pro nás firma přichystala pro následující roky. Nejdřív to bude SUV, pak to bude něco mezi kupé, sedanem a SUV (civilně jej nazveme crossback) a následně vůz na bázi GT Concept.

Audi e-Tron GT

Po nich je pak připravena celá skupina zatím technicky a hlavně časově nespecifikovaných vozidel, které budou pohánět elektrony. A jedním z nich bude i Audi PB18 e-tron.

A jak to víme? Protože na konferenci Mission Zero v Holandsku to oznámil sám velký šéf značky Bram Schot. To je ten, který po obviněném Rupertu Stadlerovi převzal nejdřív dočasně vedení a teď se v jeho křesle usadil natrvalo. Také přiznal, že nepůjde o žádný velkosériový model, ale bude vyrobeno pouhých 50 kusů. Uvidíme, jak to značka dodrží, protože koncern VW je (kromě značky Bugatti) známý svým až pedantským postojem k ziskovosti.

Tři motory – 500 kW

Vůz se superlehkých materiálů stojí na elektrické platformě, která nabízí tři elektromotory – jeden pro přední nápravu a dva pro zadní. Úhrnný výkon dává dohromady 500 kW s možností krátkodobého překročení o 70 kW.

Audi PB18 E-Tron

Kapacita akumulátorů je 95 kW a dojezd je asi 500 km. Zrychlení na stovku pak auto zvládá za přibližně dvě sekundy. O konkrétním termínu příchodu novinky se zatím Audi nezmiňuje.