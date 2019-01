mb, Novinky

Podle řady názorů je budoucnost mobility v autonomních vozidlech. A právě takové si můžete „osahat”, pokud na veletrh CES v Las Vegas pojedete taxíkem společnosti Lyft. [celá zpráva]

Ta ve spolupráci s technologickou firmou Aptiv provozuje flotilu třiceti experimentálních autonomních taxíků. Jsou založeny na současném BMW řady 5 a člověk za volantem sedí jen pro jistotu, kdyby systém selhal.

Současné BMW řady 5. Na snímku plug-in-hybridní verze 530e iPerformance.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Aptiv má už určité zkušenosti - dosud po celém Las Vegas odvezl 30 tisíc platících zákazníků. Nyní pracuje na tom, aby jízda autonomního vozu byla pro cestující příjemnější.

„To znamená předvídat, co ostatní řidiči udělají, předvídat, co chodci udělají,” vysvětluje Jada Smith z firmy Aptiv. „Auto může objíždět překážku s kratším odstupem, než by bylo člověku příjemné, takže musíme jeho trasu v jízdním pruhu trochu upravit,” upřesňuje.

Zatím jde spíš o marketing



Použití je naprosto jednoduché - v rámci mobilní aplikace firmy Lyft (u nás nepůsobí, ale je to přímý konkurent Uberu a funguje obdobně) si zvolíte, zda chcete standardní jízdu, sdílenou jízdu nebo právě autonomní vůz.

A podle toho vám bude přistaveno auto; pokud bude autonomní, tak samozřejmě přijede zcela samo, bez zásahu „pojistky” za volantem. Právě skrze takovéto služby chce Lyft přiblížit autonomní mobilitu lidem.

Podle automobilového experta Tima Stevense to však v současnosti je spíš marketingový tah než realistické řešení otázek v osobní mobilitě. „V Nevadě je legislativa velmi otevřená. (...) Takže vidíme spoustu aut jezdit autonomně nebo částečně autonomně a předvádět tyto systémy,” shrnuje.