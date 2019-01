fra, Novinky

Testování systémů automobilů, zvlášť tak důležitých, jakými jsou autopiloty, dělají snad ve všech firmách světa specialisté, vybavení výkonnými počítači. Výjimkou je Tesla. Zde to totiž budou dělat sami zaměstnanci. Elon Musk poprosil, zda by 100 až 200 zaměstnanců nedalo k dobru svůj vůz, a nepodrobili ho přestavbě na nový systém Hardware 3, který by prý podle vedení společnosti měl být lepší „minimálně o 1000 %“ než Hardware 2, který se používá dnes.

Tesla do automobilů nainstaluje novou technologii a nahraje i software, vše v souhrnné ceně asi 8000 dolarů, což je asi 180 000 korun.

Musk doufá, že do konce roku tak jeho zaměstnanci seženou tolik dat, jako by to trvalo týmu odborníků celé roky. Elon Musk totiž chce do konce roku Hardware začít instalovat sériově do svých aut, a tak udělat z Tesly skutečně autonomní vozy.

V téhle chvíli se Tesla potýká s nedůvěrou k tomuto systému samočinného řízení. Po několika nehodách se lidé techniky, která převezme řízení za ně, spíše obávají. To je výsledek mezinárodního průzkumu, který jsme přinesli před nedávnem. [celá zpráva]