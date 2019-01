mb, Novinky

Toyota už odhalila, jak bude znít řadový šestiválec nové Supry, ale na videu bylo auto hrubě rozostřené a o vzhledu neříkalo nic. Na příď produkční verze - tedy, pravděpodobně - jsme se však mohli podívat díky fotografii z transportu vozu. [celá zpráva]

Ze stejného zdroje, tedy z diskuzního fóra SupraMkV, přicházejí další dva obrázky, které by mohly ukazovat sériovou verzi novinky. A ukazují auto mnohem lépe.

Podle uživatele s přezdívkou t93, který je na onom fóru sdílel, mu tyto fotky přišly e-mailem přímo od německého zastoupení automobilky, když se registroval jako zájemce o vůz.

Několik dalších diskutérů to také zkusilo a fotky jim přišly stejné. Pokusy o několik hodin později už ale nefungovaly, po registraci přišla jen další fotka maskovaného auta, které jsme viděli už mnohokrát. To by mohlo nahrávat tomu, že červené auto je skutečné.

Jenže řada dalších názorů, ať už na onom fóru, nebo třeba na americkém webu Jalopnik, je skeptická - podle nich je dost nepravděpodobné, že by sama Toyota udělala takovouhle chybu a že červený vůz je jen nějaká ilustrace. Proč by ale v takovém případě Toyota tyhle fotky přestala posílat? A proč by vůbec posílala nějaké ilustrace?

Fotky maskované Supry, jako je tento vůz, zachycený na Festivalu rychlosti v Goodwoodu v roce 2018, se objevují už mnoho měsíců.

Odpověď se dozvíme už zanedlouho na autosalonu v Detroitu, který otevře své brány 14. ledna. Již ale víme, že cena nové Supry by měla být „akceptovatelná pro fanoušky Toyoty” - uvedl to šéfinženýr modelu Tetsuya Tada.

V rozhovoru pro australský web GoAuto uvedl, že je silný tlak na to, aby nová Supra byla co nejlepší. A je prý nutné také udržet cenu na uzdě.

Žádná konkrétní čísla samozřejmě neuvedl, ale sdělil, že pro Toyotu je důležitější uspokojit fanoušky, nikoliv prodávat Supru po tisících. „Cílem sporťáku Toyota není prodávat hodně, ale prodávat fanouškům, kteří mají horně rádi auta,” řekl.