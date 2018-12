Nová Supra je toužebně očekávaná zejména fanoušky tuningové scény, protože tam byla čtvrtá generace tohoto vozu jednou z největších legend. A aby Toyota příznivce řádně nažhavila, poslala do světa krátký klip.

Auto na něm sice pořádně nevidíme, ale můžeme si poslechnout zvuk jejího třílitrového řadového šestiválce. Zní vážně hezky, ovšem zda to bude jediný motor v nabídce, anebo vrchol, si musíme počkat do Detroitu.

Samozřejmě je na místě otázka, jestli bude odhalení skutečně překvapením. Na internetu se v minulém týdnu objevila - a byla široce sdílena - fotografie, na níž je údajně vidět finální sériová verze nové Supry.

FINALLY

After months of Toyota hiding it, the complete front end of the #MKV #Supra https://t.co/22KqJiU52x pic.twitter.com/mkThWcJxn1