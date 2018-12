fra, Novinky

Honda přiveze na autosalon do Tokia hned několik aut, která patrně nikdy nespatří světlo sériové výroby, ale jsou prostě jen jakousi snahou o to být zajímavá.

Tak na stánku bude například model S660 Neo Classic Racer, což je autíčko, které některými detaily vzpomíná na doby minulé, kdy se po okruzích proháněla vozítka nikterak výkonná, řízená amatéry, ale nabízející fantastickou zábavu za pár peněz. Retro prvky, jako jsou třeba kožené pásky držící kapotu, zpětná zrcátka posunutá na blatníky nebo lemy blatníků připevněné šrouby dávají autu zajímavý šmrnc. Pokud se ptáte, co znamená ta velká plastová maska s divnými světly, pak se podívejte ještě jednou. Jaký má tvar? Ano, je to velké H, tedy znak Hondy.

Dál se zde objeví na základě Hondy N-Van postavený vůz Trip Van, tedy auto, které je snad víc vysoké než široké a k tomu i veselé, funkční… Prostě pro mladé.

Honda Trip Van

Ještě zajímavější je upravený model Honda Step Wagon do konceptu Well. Má to být prostorný vůz pro budoucí rodiny, kterému se třeba otevírá zvláštně zadní stěna, a i když je to MPV, tak má shrnovací plátěnou střechu.

Honda Well

Honda Well

Trochu jako bláznivý tuning pak vypadá Honda Civic Versatilist Concept, což jsou přilepené podivné spoilery na modelu Civic hatchback. Ženy pak osloví barevná paleta použitá na karoseriích speciální edice Fit Elegant Color Collection.

Honda Civic Versatilist Concept

Honda Fit Elegant Color Collection