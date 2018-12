fra, Novinky

Automobilka GAZ, která dnes produkuje nákladní automobily, měla v plánu začít znovu vyrábět osobní vozy. Vzkřísila by tak značku Volha. Ovšem sama firma by to nezvládla, a tak hledala strategického partnera. Logickým krokem byl Volkswagen, který se značkou GAZ dlouhodobě spolupracuje. Jednání ale dlouho nevedla ke kýženému cíli. Zatímco GAZ toužil po luxusních vozech s klasickou tříprostorovou karoserií, Volkswagen prosazoval výrobu modelu Caddy pro ruský trh.

GAZ hledal partnera i jinde. Pátral jak na východě (mezi oslovenými značkami byla prý i čínská Geely nebo indická Tata), tak i na západě. Jenže problém je ten, že asijské značky s ruským trhem problémy nemají a prodají tam prakticky cokoliv, co sami vyrobí, a Rusko je dnes navíc pod přísnými ekonomickými sankcemi. Investoři tak mají problém s investicí do tak neurčitého podniku. Geely si třeba nemůže znepřátelit představitele Evropy, když se zde v dalších letech hodlá tady prosadit. A právě proto asi nevyšly žádné „námluvy”.