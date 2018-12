mb, Novinky

Koncerny Daimler AG a BMW Group by mohly sdílet platformy vozidel, baterie a technologie pro autonomní vozidla, uvedly nejmenované zdroje obeznámené s problematikou pro agenturu Bloomberg.

Spolupráce by však měla být omezena na ty technologie, které nepatří výhradně jedné nebo druhé značce. Lze tedy spekulovat, že potkat BMW s infotainmentem Mercedesu - či naopak - nebude možné.

Motiv pro takové spojení by byl jednoduchý - snaha o snížení nákladů na elektrickou a autonomní mobilitu. Jak BMW, tak Daimler na obém pracují, a to do různé míry úspěšnosti. Mercedes např. nedávno odhalil své první elektrické SUV. [celá zpráva]

Mercedes-Benz EQC

Byť se zdá, že tyto automobilky nemůžou najít společnou řeč, již nyní spolupracují na nákupu některých součástek od subdodavatelů. A spolu s Audi dokonce v roce 2015 koupily společnost Here Technologies, zabývající se digitálním mapováním.

A také, nebyl by to první případ spolupráce velkých automobilek. Obří koncerny jako FCA nebo někdejší DaimlerChrysler nejsou dobrými příklady, ale v posledních měsících se hovoří o transatlantické spolupráci Volkswagenu s Fordem. Tyto dvě ohromné firmy budou spolupracovat přinejmenším na poli užitkových vozidel. [celá zpráva]