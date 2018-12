mb, Novinky

Modely 718 T (od slova Touring) kladou důraz na jedinou věc – co nejnižší hmotnost. V kabině tedy nenajdete rádio a místo dveřních klik jsou jen látková poutka. 718 T by tedy měly být v obou karosářských variantách to nejlehčí, co jde koupit. Je to tak?

Bohužel nikoliv, a to hlavně kvůli nutnému přídavku filtru pevných částic pro benzínové motory. Odlehčení na jiných místech pouze vyvážilo jeho hmotnost, takže lehčí auto nedostanete. Ovšem Porsche mohlo jít ještě dál a místo elektricky nastavitelných sedaček nabídnout jen ruční seřizování, například.

Porsche 718 Cayman a Boxster T se ukázaly najednou.

FOTO: Porsche 2x

718 T jsou nicméně cestou, jak dostat dvoulitrový plochý čtyřválec o 300 koních výkonu spolu se sportovním podvozkem PASM a paketem Sport Chrono – ty nejsou u základních verzí 718 Boxster ani 718 Cayman k dispozici. To jasně říká, kde má verze T stát – mezi základem a verzemi S, které už nabízejí 2,5l motor se 350 koňmi.

Dál je všechno v podstatě při starém – můžete si vybrat manuální převodovku nebo špičkovou dvouspojku PDK – obě jsme testovali ve verzi GTS zhruba před rokem a volili bychom manuál – a mezi zadními, dvacetipalcovými a odlehčenými koly je mechanický samosvorný diferenciál.

V základní výbavě opravdu není infotainmentový systém.

S veškerou touto výbavou váží obě karosářské verze 718 T 1350 kilogramů s manuálem, nebo 1380 kg s PDK. Zrychlení na stovku má být 5,1 sekundy s manuálem a 4,7 s s PDK – vůz je sice o něco těžší, ale převodovka řadí rychleji.

Obě varianty 718 T už můžete objednávat i v Česku, a to od 1 698 000 korun pro Cayman a 1 754 000 korun pro Boxster, o 228, resp. 224 tisíc korun více oproti základu. A pokud byste trvali na rádiu s navigací, Porsche vám ho do 718 T namontuje zpátky bez příplatku.