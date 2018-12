mb, Novinky

Platící zákazníci Wayma jsou podstatní, protože po zhruba dekádě vývoje a odhadem více než miliardě proinvestovaných dolarů (22,7 miliardy korun) konečně generuje nějaké tržby. Je tak první mezi konkurencí, kterou tvoří zejména Uber a Cruise Automation koncernu GM.

Služba se jmenuje Waymo One a funguje podobně jako Uber – stáhnete si aplikaci, vložíte do ní svou platební kartu a pak s její pomocí objednáváte odvoz. Auto – Waymo používá Chryslery Pacifica a Jaguary I-Pace – přijede s člověkem za volantem, ale ten tam je jen jako pojistka.

Jaguar I-Pace s technikou pro autonomní jízdu společnosti Waymo

FOTO: Jaguar

Agentura Reuters jedno takové robotaxi testovala na asi 4,8 km dlouhé jízdě v Chandleru, předměstí Phoenixu v americké Arizoně. Tato jízda stála 7,59 dolaru, tedy asi 173 korun.

Vůz jel úplně sám celou cestu, ale občas byla jízda příliš pomalá, např. v odbočení a přes retardéry. Místy, při změně jízdních pruhů, zase prý byla příliš trhavá. Zajímavým detailem ale je, že vůz hlásil, co bude dělat – to aby pasažéři věděli, co se chystá.

Ostatní manévry ale prý byly bezproblémové včetně jednoho, který by potrápil i leckterého řidiče-člověka – odbočení doleva na křižovatce přes tři pruhy protisměrné dopravy.

Vždycky vím, co mě čeká, ne jako u lidí

Služba už má své fanoušky. „Velký úsměv na tváři, celou dobu. Podíval jsem se na řidiče, uvědomil si, že on neřídí, že řídí samo auto, a to je ta nejvíc cool věc na světě. Po celou dobu své první jízdy jsem se potrhle křenil,” říká Alex Hoffman, jeden z prvních testovacích pasažérů.

„Když sedám do auta ostatních služeb, je to jako hod kostkou. Lezu do auta, neznám řidiče. U Waymo pokaždé vím, co mě čeká,” přidává Hoffman další výhodu autonomních taxíků.

Chrysler Pacifica pro Waymo

FOTO: Chrysler

Ovšem, také tu jsou odpůrci. „Nesnáším, když jedou přede mnou a já potřebuji jet rychleji. Pokud někdo jede pomaleji než zbytek dopravy, vytváří to nebezpečí pro ostatní,” říká George Master, řidič taxislužby Lyft, konkurenta Uberu.

Služba zatím funguje ve čtyřech předměstí Phoenixu – kromě zmíněného Chandleru také v Tempe, Mese a Gilbertu. V těchto místech probíhalo testování od roku 2016. „Doufáme, že se nám časem podaří učinit Waymo One dostupné pro širší okruh veřejnosti,” napsal k uvedení placené služby John Krafcik, ředitel společnosti Waymo.