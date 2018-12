fra, Novinky

Chevrolet Silverado je ohromný pickup, který je v USA třetím nejprodávanějším autem vůbec. Je extrémně důležité jej na vrcholu udržet, a tak ho značka rozpoltila a jeho velikostní verze se odhalují samostatně a společné mají jen některé části. Největší verze HD plní v USA hned několik funkcí. Se speciální zadní nápravou, dvoumontáží a prodlouženou korbou dokáže převézt tolik nákladu, jako naše Avie. Je to základ pro speciální nástavby od hasičských speciálů až po jeřábové systémy. Ale samozřejmě je i tím nejprestižnějším a nejluxusnějším, co Chevrolet zákazníkům v oblasti pickupů nabízí.

A tak HD musí být extra. Tentokrát chtěli mít opravdu něco EXTRA, a tak tomu přizpůsobili masku chladiče.

Chevrolet Silverado HD

Už tak vysoká kapota je ještě zvýšena a je prakticky vodorovná. Maska tak má neskutečnou výšku a v Evropě by asi v nárazových testech nedostala ani bod při ochraně chodců. Tady by chodec propadl skrz mřížku do chladiče. Americké automobilové weby jsou teď zahlceny diskutujícími. Ti se hádají, jestli je tahle maska pěkná, či ne. Je zajímavé, že i ankety rozdělily americký národ přesně na půlku. Co na to říkáte vy?

Pod kapotou to nejlepší

Automobil je větší, silnější, luxusnější. Třeba zvětšení vozu přineslo i zvětšení prostoru pro cestující, který se teď může měřit s luxusními limuzínami.

Technicky je na tom auto samozřejmě nejlépe. Zanedlouho by se měl pod kapotou objevit zcela nový benzínový agregát, zatím nespecifikované velikosti a síly. Teď se tam usídlil gigantický V8 Duramax s točivým momentem 1234 N.m. Ten spolupracuje s desetistupňovou převodovkou Alison.

Výrobce postupně bude doplňovat všechny důležité informace k vozu, jako je schopnost tažení těžkých přívěsů, užitečné zatížení náprav apod. Oficiální prezentace se vším všudy totiž proběhne až v únoru roku 2019.