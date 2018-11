fra, Novinky

Lexus není firma, která by dbala na nejvyšší výkony a maximální rychlosti. Lexus je firma, která dbá na komfort a pohodlí. A přesto by podle japonského magazínu Spyder7 mělo v roce 2020 přibýt do portfolia SUV-kupé, které se v tomhle má lišit. Pod kapotu má být vidlicový osmiválec o objemu 4,0 l s dvojitým přeplňováním a snad i s elektrickým pomocníkem. Výsledný výkon má asi o dvacet koní překonat Lamborghini Urus, takže se má přehoupnout přes 660 koní!

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Základem auta má být koncept LF-1 Limitless. Velikostně se postaví ještě nad řadu RX, a stejně tak tam bude sedět i s cenou. Ale i tak má auto stát alespoň o jeden milión korun méně než Lamborghini.

Kdo by nepotřeboval tak extrémní motor, tomu nabídne firma hybridní šestiválec. Ten bude mít objem 3,5 l a dva elektromotory na zadní nápravě se postarají o pohon 4x4 a hlavně o nízkou spotřebu.