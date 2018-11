Marek Bednář (Čína), Novinky

Kodiaq GT je sice model jen pro Čínu, ale přesto byla i hrstka českých novinářů pozvána, aby si ho vyzkoušela na "domácí" půdě. Tento model je samozřejmě s běžným kodiaqem technicky výrazně spřízněn; největší rozdíly jsou tu od B-sloupku dozadu. Právě tam se začíná svažovat střecha, aby připomínala kupé.

Kodiaq GT je nižší o tři centimetry a kratší o šest ve srovnání s naší verzí, ale působí jako výrazně menší vůz. Dokonce bych si troufl říct, že kdyby měl původní délku a na zádi trochu náznak spoileru, "kachního ocasu", vypadal by lépe.

Škoda Kodiaq GT

FOTO: Škoda Auto 2x

Jízda bez výtek



Jak vypadá, jsme ale už viděli; sluší mu to i tak. A jak jezdí? Dostali jsme tři auta, která byla všechna úplně stejná - 220k benzínový dvoulitr, DSG a pohon všech kol.

Motor samotný je velmi dobře utlumen, trochu víc o něm víte, jen když pořádně šlápnete na plyn. Síly má spoustu a sedmistupňové DSG řadí rychle a hladce - tady žádné výtky. Spotřeba je také akceptovatelná - 9,3 l / 100 km v kombinaci, možná s trochu větším podílem mimoměstské jízdy.

Škoda Kodiaq GT

Stručně řečeno, jízda je velmi podobná našemu kodiaqu. Drobné rozdíly tu však jsou, a to zejména v tlumení ostrých nerovností. Podvozek je docela příjemně měkký, ale ostré díry a zlomy nestíhá. Právě takové na vás na čínských silnicích čekají - dlouho krásný asfalt, lepší než u nás, a pak najednou třeba hrana dilatační spáry mostu.

V kabině jsou jedinou velkou odlišností sedačky - přední mají sportovní design, ale příliš jistoty v zatáčkách svým bočním vedením nenabídnou. A jsou příjemně měkké a v nejvyšší výbavě také ventilované.

Zadní lavice je také příjemně měkká, a co je nejdůležitější, nad hlavou je spousta místa, i když máte na výšku 184 cm jako já. A zavazadelník? Je samozřejmě podstatně menší než u „našeho“ kodiaqa, ale nepoužitelný ani zdaleka není. Čtyři kabinové kufříky se vejdou ještě s rezervou. Třetí řadu sedadel však samozřejmě nečekejte, na tu místo není.

Do Evropy nezamíří



Před jízdou mi vrtala hlavou ještě jedna věc, a to kvalita zpracování. Čínské výrobky i nás nemají zrovna dobrou pověst, a v Číně vyrobené trojkové superby, kterými nás občas převáželi z letadla či z hotelu, vypadaly po pár letech provozu víc vybydlené, než je běžné u nás. Kodiaqy GT byly nová auta, takže nějakou trvanlivost nemá smysl hodnotit a povrzávání plastu v kabině nebylo o nic horší, než je akceptovatelné v Evropě - s výjimkou dveřních madel, která vrzala docela dost.

Škoda Kodiaq GT

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Několikrát jsme se snažili ze zástupců Škodovky dostat, nakolik je šance mít Kodiaq GT i v Evropě, ale kladný nebyl ani náznak. Toto auto se vyrábí v Číně, konkrétně v Šanghaji v rámci spolupráce SAIC Škoda, a i když by technicky nebyl problém je dovážet do Evropy - Volvo to tak dělá s S90 a V90 -, v plánu to skutečně není. A je to možná trochu škoda.