mb, Novinky

Snad každý si pouští při řízení rádio anebo nějakou nahrávku. Studie britské autoleasingové společnosti Moneybarn říká, že pokud dáváte přednost Led Zeppelin před Green Day, pravděpodobně jezdíte bezpečněji. Tedy zjednodušeně řečeno.

Skladba Stairway to Heaven rockové kapely Led Zeppelin je totiž označena jako nejbezpečnější pro řízení v rámci 96 nejoblíbenějších písní na službě Spotify. Následují Under the Bridge od Red Hot Chilli Peppers, God's Plan od Drakea, Africa od Toto a Location od Khalida.

Všechny tyhle písně spojuje jedna věc - jsou relativně pomalé a klidné. A právě to podle studie činí píseň vhodnou pro bezpečnou jízdu. Energická hudba a hudba s tempem rychlejším než 120 BPM (beats per minute, údery za minutu) prý znamená, že řidič jede rychleji a více porušuje předpisy.

„Bezpečných” je mezi oblíbenými menšina



Bezpečných písní je ze zkoumaného vzorku, tedy oněch šestadevadesáti nejoblíbenějších, prý méně než třicet procent. Ostatní jsou prý pro řízení nevhodné; kraluje jim American Idiot od skupiny Green Day.

Druhé místo obsadila Miley Cyrus s písní Party in the U.S.A., následovaná Mr. Brightside od The Killers, Don’t Let Me Down od The Chainsmokers a Born to Run od Bruce Springsteena. Nikoliv nečekaně, tyto skladby jsou rychlejší - mají vyšší tempo.

Z dvaceti písní nejběžněji se vyskytujících v playlistech označených klíčovým slovem „roadtrip” má 13 příliš vysoké tempo nebo energické skóre (nad 0,8) a z těchto třinácti mají dvě skladby příliš vysoké obojí. Jsou to již zmíněné Mr. Brightside od Killers a Can't Hold Us od Macklemora a Ryana Lewise.