mb, Novinky

Odhlédneme-li od relativně nového Eclipse Cross, které jsme letos testovali, všechny civilní modely v nabídce japonské značky Mitsubishi jsou dost „nejaponsky” staré - ASX má osm let, Outlander pět, Space Star šest a Lancer dokonce jedenáct.

Podle výkonného ředitele značky Trevora Manna se však v příštích generacích nestanou všechna crossovery, i když tahle třída vozidel nyní zažívá ohromný boom. „Jako značka potřebujete základní modely,” vysvětlil stručně při představení faceliftovaného pick-upu L200. [celá zpráva]

Vývoj nástupce modelu Space Star již prý začal. „Je pravděpodobné, že bude stát na platformě CMF-B, ale ještě nejsme rozhodnuti,” uvedl Mann. Tuto platformu používá např. Nissan Juke nebo Renault Captur, ale bude na ní stát i příští Clio.

Současná generace Mitsubishi Space Star

Příští Lancer by mohl stát na větší verzi stejné platformy, označené CMF-C. To by podle Manna odpovídalo velikosti vozu. Současný Renault Mégane jezdí na platformě CMF-C/D, na které stojí i výrazně větší Talisman nebo Koleos.

Záměr ponechat normální auta v nabídce i přes rozmach crossoverů potvrdil i viceprezident pro produktovou strategii Mitsubishi Vincet Cobee. „Vím, že všichni píšete o růstu SUV, a je tomu tak, 35-37 % celosvětového trhu tvoří crossovery a stále to roste. Jenže to nesmazává fakt, že pořád bude potřeba 40-50 milionů normálních aut,” uvedl.