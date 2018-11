mb, Novinky

Návštěvníci na autosalon v Sao Paulu, který se koná ob rok, přicházejí s vědomím, že brazilský trh s automobily, náklaďáky i autobusy celkově v říjnu rostl o 25,6 % ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. A budoucnost je také příznivá.

„Projekce hrubého domácího produktu na příští rok předpovídá růst; možná ne tolik, jak jsme očekávali, ale je to růst oproti roku 2018 a právě ekonomický růst je to, co pohání prodeje automobilů,” uvádí Rogelio Golfarb, viceprezident automobilky Ford pro Jižní Ameriku.

Volkswagen Tarok

FOTO: Volkswagen

Ford je jen jednou z velkých automobilek, pro kterou je brazilský trh důležitý; mimo jiné tu má tři výrobní závody. Volkswagen má v Brazílii fabrik pět a tři v sousedící Argentině. A na autosalonu představil pick-up Tarok, který je určený pro tamní trhy. [celá zpráva]

Fiat Toro

FOTO: Fiat

Z velkých koncernů zmiňme také FCA, které má v Brazílii továrny dvě. V jedné z nich vyrábí Fiaty, v druhé malé Jeepy a pick-up Fiat Toro, který sdílí podvozkovou platformu s Fiatem 500X a Jeepem Renegade. Na autosalonu ukázal také model Wrangler, který se ale vyrábí v USA, konkrétně v Toledu v Ohiu.

Jeep Wrangler gen. JL

FOTO: Jeep

Největším exportním trhem je pro brazilský automobilový průmysl právě Argentina. V tomto případě se ovšem za celý rok očekává výrazný pokles - srovnání října 2018 s říjnem 2017 vykazuje o 37,3 % nižší čísla.

Podle Carlose Zarlengy, prezidenta GM pro Jižní Ameriku, to ale příští rok nebude tak divoké. „Nyní, když se politická situace v Brazílii vyjasnila a vypadá to, že i v Argentině se největší turbulence přehnaly, očekávám klidnější rok 2019,” uvedl.