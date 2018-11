fra, Novinky

Že je budoucnost elektrická, víme už docela dlouho. A to ať s tím souhlasíme, nebo ne. Třeba v motosportu je to jasné víc než dost. U dragsterů mají asi gigantické spalovací motory odzvoněno. Není to samozřejmě úplně jisté, protože elektromotory sice jsou výkonnější, jenže zní jak rozběsněný hnětač na těsto.

Pojďme si představit typický příklad toho, jak může elektromotor pohřbít závodní dragstery v podobě, jak ji známe dnes. Chevrolet totiž postavil model Camaro jako závodní vůz, který vzpomíná na slavnou dobu vozů s označením COPO (Central Office Production Order) a instalaci závodního motoru do Camara v roce 1979. Tenhle nový model COPO Camaro ale dostal ještě jedno malé písmenko – „e“. To ukazuje, že pod kapotou nenajdete ten gigantický osmiválec o objemu 4,9 l, ale elektromotory.

Chevrolet cCOPO Camaro

Celá soustava se čtyřmi akumulátorovými sety pracuje s napětím 800 V. Rozsazení setů o celkové hmotnosti 320 kg je podle toho, jak je zapotřebí zatížit kola a auto. Takže samozřejmě jsou hlavně usazeny nad zadní nápravou, aby co nejvíce vytvořily tlak na zadní pneumatiky.

Elektromotory mají výkon 515 kW (700 k) a točivý moment nabízí krásných 815 N.m. Zajímavostí je, že auto je vlastně jen přestavěný klasický model. Byl vyjmut pouze agregát a nahrazen elektrickou dvojicí BorgWarner HVH 250-150. Vše ostatní zůstalo, a to včetně převodovky. Takže když bude zapotřebí, může se vrátit standardní motor.

Auto s touto úpravou zvládne pořádně roztočit zadní kola a vytvořit velký oblak dýmu. Ovšem to není jediné, co umí. Je to dragster, takže čtvrt míle zvládne za devět sekund.