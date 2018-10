fra, Novinky

Pick-upy jsou stále více prodávané i v Evropě, ale na jihoamerické trhy prostě zdaleka nemají. Tady se podílejí opravdu významnou částí na prodejích a zanedbávat je by bylo hodně bolestivé pro všechny značky.

Volkswagen na autosalon v brazilském Sao Paulu přiveze koncept pick-upu ve čtyřdveřovém provedení, který by měl být postavený na současné platformě MQB. To je důležité zmínit, protože od toho se odpichuje i snadnost nasazení do výroby, když už je technika vlastně dávno ve výrobě. Šlo by tedy jen o případnou karoserii.

Volkswagen Amarok 3,0 TDI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Nový pick-up by se měl vejít někam mezi modely Saveiro (jde o pick-up z osobního vozu) a Amarok (velký terénní pick-up) a charakterem by se měl spíš přiřadit k SUV. Auto bude mít navíc i pohon všech kol.

O voze zatím nevíme další podrobnosti, ale je jasné, že Volkswagen bude chtít v jihoamerických státech zvýšit své prodeje a také patrně expandovat s novými neokoukanými vozy do USA a Kanady, kde má pošramocenou pověst. Kompaktní pick-up by mohl být něčím, co tamní trh nezná a třeba by se mohl zalíbit. Třeba se jednou objeví i v Evropě. Ale nepředbíhejme.