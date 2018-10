Podle premiéra Andreje Babiše se kabinet většinově kloní k názoru, že by měl být do budoucna v případě zrušení střídání letního a zimního času ponechán stávající zimní čas, který odpovídá času astronomickému. Babiš to ve středu řekl po... Celý článek Vláda dává přednost zavedení zimního času»