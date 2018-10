mb, Novinky

„Podíváte-li se na někdejší bašty automobilového průmyslu, jako Detroit (...) nebo Turín, pochopíte, co se stane s městy, když silné korporace klopýtají,” uvedl Diess. „Z dnešního pohledu je to tak padesát na padesát, že německý automobilový průmysl bude za deset let stále mezi světovou špičkou,” dodal.

Kampaně proti individuální mobilitě a „téměř hysterická diskuze o oxidech dusíku” podle něj ohrožují samotnou budoucnost automobilu. Nesouhlasí ani s nově zavedenými limity emisí CO2 - německé automobilky prý nedokážou prodat dostatek elektromobilů na to, aby limity dokázaly splnit.

V minulém týdnu Diess varoval, že snaha EU snížit emise CO2 o 40 % do roku 2030 bude znamenat ztrátu práce pro zhruba 100 tisíc lidí. Výroba elektromobilů, bez kterých není možné onen limit splnit, je totiž méně náročná na počet dělníků. Státy se nakonec dohodly na pětatřicetiprocentním cíli. [celá zpráva]

Německé zákazy dieselů jsou v současné formě kontraproduktivní, říkají odborníci



Na jaře letošního roku dostala německá města zelenou k zavedení zákazů vjezdu dieselových vozidel do některých svých částí. Hamburg k tomu přikročil hned - diesely plnící normu starší než Euro 5 nesmí do dvou ulic, nejsou-li dopravní obsluhou, sanitkou či třeba taxíkem.

Berlín má s podobným opatřením přijít příští rok. Podle odborníků je ale efektivita přinejmenším nejistá. Podle docenta Michaela Schreckenberga, fyzika na univerzitě Duisburg-Essen, množství emisí absolutně stoupne, protože lidé budou dané úseky objíždět. Najedou tak více kilometrů, čímž pochopitelně spálí více nafty a vyprodukují více škodlivin.