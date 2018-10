mb, Novinky

Standardně člověk po zaviněné nehodě přivolá policii, nebo, není-li to nutné, sepíše protokol a pak věc nahlásí pojišťovně. Neznámý muž ve floridském Miami se však poté, co předminulou sobotu způsobil nehodu, zachoval poněkud jinak - nechal své auto uprostřed silnice a ujel v jiném.

Bylo by to podivné v každém případě, ovšem zde zdvihá obočí také skladba aut - onen muž řídil černé Lamborghini Huracán Spyder a vůz, ve kterém pak prchal, byl Mercedes-Benz třídy S.

Huracánem naboural do pick-up trucku Ford, který zastavoval na červenou na semaforu. On i jeho spolujezdec pak vyskočili nezraněni z auta ven a poté, co se objevil řidič pick-upu, naskočili do mercedesu a zmizeli.

Poškození ani jednoho z aut nebylo příliš velké, byť samozřejmě lamborghini dopadlo hůř. Policie ho odtáhla jako důkaz a nyní probíhá vyšetřování.