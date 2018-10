fra, Novinky

Zatímco v České republice jsme po dlouhých letech dospěli k velké výhře, kdy v automobilu nemusíme mít neustále „čerstvé“ obvazy a žárovky do LED světel, v USA už myslí o několik desetiletí dopředu. NTHSA schválila dokument, který se jmenuje Příprava na budoucnost dopravy: Automatizované vozy 3.0 (AV 3.0). Proti našemu vládnímu balíčku, který začal platit na začátku tohoto měsíce, je americký dokument jako z knihy sci-fi. Stačí citovat jedinou větu, která by měla všechny politiky v Evropě inspirovat: „Vláda není nejlepším místem, kde vybírat technologie, a hodnotit jejich úspěšnost.“

NTHSA totiž reagovala po dlouhých debatách se zainteresovanými stranami (automobilky, výzkumná centra, univerzity, pojišťovny, policie, bezpečnostní experti atd.) na potřebu poprat se s legislativou ohledně testování a provozu vozidel s automatickým řízením a dokument AV 3.0 připravila na horizont s výhledem několika desetiletí a se zahrnutím nejen automatizované dopravy na silnicích, ale i spojení s dalšími dopravními prostředky.

Nejdůležitější částí je to, že NTHSA povoluje provoz autonomních automobilů na úrovni celých Spojených států, pokud to dovolí místní zákonodárci. Dnes museli zákonodárci schválit výjimku pro tato auta, schválit bezpečnostní předpisy na úrovni státu, dohodnout se s pojišťovnami, požádat NTHSA o povolení… Ten postup je opravdu extrémně dlouhý a složitý. Bylo vlastně vytvořeno pouze deset prověřovacích testovacích zařízení, kde se daly testy dělat. Teď je to minulost.

Bez volantu, bez zrcátek

Další důležitá část je, že AV 3.0 osvobozuje automobily od povinností klasických automobilů. Proč by mělo mít autonomní vozidlo zrcátka, jak to nařizují dodnes mnohé zákony? Proč by mělo mít volant a spoustu dalších zbytečností, bez kterých ovšem nemohou do provozu? Tak prostě NTHSA tuto povinnost zrušila po dohodě s vývojáři. Samozřejmě že nejde o bezhlavé uvolnění zákonů. Jde o přesně definované možnosti a výjimky, které zohledňují nové technologie a možné směry ve vývoji.

Zároveň se definuje další druh řízení. Po řidiči a operátorovi (člověk kontrolující funkci autonomního systému na místě řidiče s možností kdykoli zasáhnout do řízení) se zavádí nový termín automatizovaného systému.

Nejde jen o auta

Jednou z nejdůležitějších a přitom nejsložitějších částí ale byla ta, která nemluví jen o autech. NTHSA totiž dokument pojala komplexně, a dokonce v něm doslova říká, že „doprava osobní, nákladní, i železniční v automatizovaných systémech bude muset vyrůst společně.“ Ano, dokonce se tu hovoří i tom, že pokud se zaměří tento vývoj jen na jediný drobný díl dopravy, vše zkrachuje, protože je zapotřebí na dopravu nahlížet komplexně. A jako takovou bude prosazovat americká vláda i každou novou koncepci, která se bude daným tématem zabývat.