Stříbrný superb, který si můžete prohlédnout ve videu, vypadá na první pohled jako obyčejná velká škodovka, které někdo namontoval jiná kola. Pokud zrovna běží, uslyšíte i upravený výfuk. Až když přijdete blíž, a pokud tématu rozumíte, všimnete si obutých semislickových pneumatik a velkých brzd. Hodí se obojí - tohle auto má 560 imperiálních koní, tedy 567 „našich” metrických koní.

Majitel Michael - celé jméno a ani podoba nejsou z videa zřetelné - do svého superbu investoval celkem zhruba 30 tisíc liber (877 tisíc korun) navíc k pořizovací ceně. Původně přitom chtěl vůz upravit jen zlehka.

Pak si ale řekl, že když už se do toho pustil, chce mít opravdu rychlé auto. Koupil nový motor - je to ten stejný dvoulitr s interním označením EA888, který se montuje i do Audi S3 nebo Volkswagenu Golf R, jen s jiným naladěním výkonu - a namontoval do něj kované vnitřnosti, tedy písty, ojnice a klikovou hřídel.

Spolu s větším turbodmychadlem, nabízejícím větší plnicí tlak, upraveným mapováním řídicí jednotky, kompletně novým výfukem a spoustou dalších „detailů”, jako jsou lepší svíčky či výkonnější vstřikovače paliva, se dostal až na zmíněných 567 koní.

S takovýmto výkonem zrychlí tenhle splašený superb na 60 mph (97 km/h) podle videa za 2,9 vteřiny, což je hodnota, se kterou se může měřit s těmi nejlepšími supersporty světa.