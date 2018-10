mb, Novinky

„Máme, myslím, víceméně nejlepší diesely. Všechny testy ukazují, že máme nejnižší emise,” uvedl Fröhlich na pařížském autosalonu pro australský magazín GoAuto. „Čtyř- a šestiválcové diesely zůstanou na trhu. A budeme mít nejméně čtyři výkonové varianty,” dodal.

Naznačil ale, že s vrcholnými verzemi dieselů to může být problematické. „Například M50d - to je výzva v každém případě. Jednak po stránce splnění emisních požadavků v budoucnosti, a také je jeho zaměření úzké.”

Třílitrový řadový vznětový šestiválec tedy možná bude jen v jedné verzi technicky, ale ve více výkonových variantách. Nyní ho BMW nabízí s jedním, dvěma nebo čtyřmi turbodmychadly - to právě ve verzi M50d, kterou jsme testovali v řadě 5. [celá zpráva]

BMW M550d xDrive Touring

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

S elektroauty už Fröhlich tak optimistický není. „Myslím si, že diskuze o elektromobilitě je trochu iracionální. Ale jsme připraveni, nakoupili jsme kobalt a lithium, připravili stabilizaci rozvodné sítě, bateriové farmy,” naznačil budoucnost.

A pokračoval i o technické stránce konkrétních „bavoráků”. Příští generace platformy, která bude podepírat většinu modelů BMW, bude schopna pojmout spalovací motor, plug-in-hybridní ústrojí i čistý elektromobil s velkou baterií.

BMW řady 3 G20 na pařížském autosalonu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Elektrická řada 3 nemusí přijít, ale model i4, jehož předzvěstí byl koncept i Vision Dynamics, bude na světě v roce 2021. A tento model má být nabídkou zájemcům o elektrickou „trojku”.

„Můžeme udělat cokoliv v jakémkoliv autě, ale neuděláme to. Protože kdybychom chtěli plug-in-hybridní řadu 8, byla by to spousta práce, ale nikdo o takové auto nemá zájem,” naznačil Fröhlich preference zákazníků.