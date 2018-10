fra, Novinky

Druhý model od Bugatti je na řadě už hodně dlouho. Spekulovalo se o dalším supersportu, pak o sedanu, ale uvidíme, na co padne volba. Stephan Winkelmann pro Automotive News řekl, že značka hledá místo, kde investovat pro rozšíření nabídky.

Kdybychom se podívali napříč automobilovými redakcemi celého světa a dali jim otázku, na co sázejí, že to bude, pak by jednoznačně vyhrálo SUV. Ano, i Bugatti by mohlo mít skoro terénní auto. Proč ne? Vždyť ho má Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini. Tak proč ne Bugatti?

Po crossoverech je dnes extrémní poptávka a konečně by i Bugatti mohlo vyrábět auto, na kterém by vydělalo. Volkswagen nemusí mít neustále trpělivost a dotovat výrobu. Když by SUV bylo výdělečné, mohlo by financovat projekt supersportu, který by trhal rychlostní rekordy.

Navíc nový hybrid, který nahradí současný W16, by se na instalaci do SUV hodil. Přece jen SUV nepotřebuje tolik dbát na štíhlou linii a nějaká ta akumulátorová sada se sem vejde. Hybridní pohonná jednotka (byť třeba v trochu umírněnější výkonové verzi) by se tak mohla vyrábět ve větších sériích než jen v jednotkách kusů.