Běžně je auto vystaveno v bratislavském dopravním muzeu. Jen o tomto týdnu bude, a to do pátečního večera, k vidění na brněnském výstavišti, kde se koná mezinárodní strojírenský veletrh. Zajímavostí je, že právě na tomto veletrhu bylo toto vozidlo přesně před 35 lety poprvé představeno veřejnosti, a to jako československý sporťák.

První z mnoha tisíců aut

„Kuriózní je, že tento vůz byl kdysi řádně prodán a měl svého majitele. Protože je to ale první sériově vyráběný slovenský vůz, tak se jej podařilo vypátrat a odkoupit do muzea. Dodnes je pojízdný,“ prozradila Právu Dominika Zalubelová ze Slovenské agentury pro rozvoj investicí a obchodu.

Připomněla, že dnes je automobilový průmysl hlavním tahounem slovenské ekonomiky. V zemi pod Tatrami mají své továrny tři automobilky, brzy k nim přibude další.

První auto vyrobené na Slovensku

Svého prvního vozu si Slováci považují natolik, že jej do moravské metropole nepřivezli po vlastní ose, ale do pavilonu A brněnského výstaviště jej nechali přepravit na korbě nákladního auta. Garde je jedním ze stovky exponátů připomínajících československý průmysl.

Uspělo i v zahraničí

„Jeho výroba přinesla ve své době mnoho zásadních technických změn. Nešlo jen o sportovní vzhled auta, ladnější linie karoserie, ale například i o umístění motoru dozadu. Především ale nebylo nudné, což ostatně dokazuje to, že lidé o něj mají zájem dodnes,“ doplnila Zalubelová.

Vozidlo Škoda 743 Garde kupé vyráběly Bratislavské automobilové závody. Nahradilo Škodu 110 R, která se přestala vyrábět v roce 1980. Celkem se vyrobilo 44 634 kusů těchto aut. Právě zkosená zadní část vozu, která mu dala podle odborníků sportovní nádech, zajistila odbyt těchto vozidel nejen v Československu, ale také v zahraničí.

První auto vyrobené na Slovensku - Škoda 743 Garde

