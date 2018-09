fra, Novinky

Těžko říct. BMW možná spíš představí auto na zvláštní samostatné show, než aby jej odhalovalo na autosalonu v Paříži. Ale nechme se překvapit.

Víme, že mnichovská značka už tohle auto prezentuje docela dlouho. Vydává fotografe a informace z testování, že auto se potýkalo už s ledovci, pouštěmi, terénem i silnicemi, že si vede skvěle apod. Fotografie ale vždy zatím ukazovaly zamaskovaný vůz, na kterém je jen těžko poznat maximálně to, že je to BMW.

Takhle se auto testovalo v poušti.

A takhle zase probíhaly testy na okruhu.

O autě víme, že bude o 55 kg lehčí, že bude mít úžasný koeficient odporu vzduchu (0,23) a že dostane nejsilnější čtyřválec, jaký kdy vůz téhle značky měl.

To, co vidíte na fotografii, odhaluje, že nová trojková řada dostane větší ledvinky (ale ještě ne ty spojené) a také světla s modernějším designem. Ano, pravděpodobně přijdou i ty slavné laserové optické systémy, které jsou prý opravdu úžasné. Hlavně to prý má být nové BMW 340i, což bude poslední stupeň před M3. A že to bude pořádný kousek. Prý bude mít šestiválec o objemu tři litry s přeplňováním a výkon se vyšplhá někam k 370 koním. A to je super výkon. Ostatně BMW 340i jsme měli na test. Přečtěte si ho. [celá zpráva]

BMW 340i M Performance

FOTO: Martin Žemlička, Novinky