mb, Novinky

Diess nespecifikoval, o kolik dražší bude řádný vstup Volkswagenu do světa elektroaut, ale ujasnil, že koncern bude muset snižovat náklady jinde. „Je to tak tím spíš, že někteří naši konkurenti postupují rychleji,” uvedl Diess pro agenturu Bloomberg.

Celkem by do roku 2025 měl Volkswagen prodávat 80 různých elektromobilů, a to nejen pod značkou VW, ale i Audi či Porsche. A do roku 2030 by měla existovat elektro-verze každého modelu v nabídce. Škoda do elektromobilního hrnce také přispěje; do konce roku 2020 chce mít v nabídce dvě elektrická auta. [celá zpráva]

Volkswagen I. D. Vizzion na ženevském autosalonu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jednou z cest, kterou chce koncern VW opatřit víc peněz na elektrifikaci, je zvýšení ziskovosti značky Volkswagen. Ta za minulý rok stoupla z 1,8 % na 4,1 %, což je velké zlepšení. Tato značka v rámci koncernu stojí za více než třetinou tržeb.

Celková ziskovost koncernu by podle Diesse měla do roku 2025 být až 8 procent. „Čtyři procenta jsou minimum, 5-6 procent by nám dovolilo učinit některé budoucí investice a se 7-8 procenty bychom byli připraveni na krizi,” říká dále Diess.

Kromě snahy zvýšit ziskovost se hovoří také o možnosti odprodeje některých značek, anebo o částečném či úplném osamostatnění některé z luxusních automobilek, tj. Bentley, Bugatti, Lamborghini nebo Porsche.