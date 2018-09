Marek Bednář, Novinky

Aby nový ceed nikoho neurazil a všem se tak nějak líbil, musí být co nejvíce uniformní - musí být jako Volkswagen Golf. Jenže zároveň nemůže být jeho kopií, musí být dost jiný na to, aby měl co nabídnout lidem, kterým na golfu něco vadí.

Nový ceed je čtvrtou generací tohoto modelu a stejně jako ty předchozí byl vyvinut v Evropě a je v Evropě, a nikde jinde, také prodáván. Jeho první generace byla první taková kia vůbec.

Přesto byl zoufale ošklivý. Stejně jako druhá a třetí generace. Až ta nová vypadá jako normální hatchback a nesnaží se působit jako malé MPV. Boční linky byly narovnány, už zepředu dozadu nestoupají, a okna za C-sloupky končí dole, nikoliv nahoře. V mých očích to dělá strašně moc a tohle je opravdu první ceed, na který jsem schopen se dívat. [celá zpráva]

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Po národní prezentaci v Plzni jsem na týden vyfasoval jeden z novinářských kusů. Poprosil jsem o nejsilnější benzínovou verzi s manuální převodovkou, protože tuším, že si u nás manuál najde víc zákazníků než dvouspojka, která je pro tento motor také v nabídce. [celá zpráva]

Známá a dobře poskládaná kabina, ovšem nikoliv bez much

Uvnitř mě vítá interiér, který dobře znám ze sportage. Opět musím pochválit přehledný přístrojový štít s kontrolkami světel hezky na očích, tlačítka s příjemnou haptickou odezvou a ergonomii, ve které se všechno používá jednoduše a intuitivně.

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Až na displej mezi budíky. Na pohyby v jednotlivých obrazovkách nahoru a dolů máte kolébku, ale mezi obrazovkami listujete jedním tlačítkem. Takže když přeskočíte to, co chcete, musíte se tam znovu procvakat celou nabídkou. Chce to čtyřsměrovou kolébku.

Dalším drobným nedostatkem je fakt, že ovladač světel na páčce není zarovnaný se zbytkem páčky, když je v pozici „Auto”. Vše je hladké a zarovnané, když jsou světla vypnutá, ale když zapnete automatická světla, pootočíte ho z jeho přirozené pozice.

Přitom takhle bude ovladač drtivou většinu času. Jsem si vědom toho, že to je detail, ale neustálé tahání za tu páčku kvůli blinkrům vám bude tohle drobné opomenutí pořád připomínat.

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Nelze nezmínit také palubní infotainment. Displej je velký a používá se snadno, i když po stránce designu není jeho tlusté tělo zrovna moderní. Hlavním minusem je audiosystém, který sice dokáže uložit spoustu stanic rádia, ale kvalitou zvuku mezi špičku rozhodně nepatří. A mezi příplatky nic lepšího není.

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

To je ale asi tak všechno, co lze interiéru vytknout. Volant se dobře drží, řadicí páka má poměrně jasné dráhy, spojka je jemná a její pedál je měkký. Sedačka je dostatečně pohodlná na to, abyste v ní strávili i víc než půl hodiny, a „za sebe” si sednu sice natěsno, ale v relativním komfortu.

Kufr je překvapivě velký i u hatchbacku, objemem 395 litrů (a to se standardně dodávaným dojezdovým rezervním kolem, nikoliv jen lepicí sadou) patří ve své třídě ke špičce a má z konkurentů nejníže položenou nakládací hranu. Jeho podlahu můžete mít ve dvou polohách; v té vyšší, ve které je na fotkách, tvoří s opěradly zadních sedaček při jejich sklopení rovnou plochu.

Jízdou neurazí, ale nenadchne

Nečekejte tu kdovíjaké informace od podvozku či volantu, tohle auto není stavěné na nějakou sportovní jízdu. Jasně že se na oblíbené okresce svézt můžete - podvozek byl upraven tak, aby lépe odolával nedotáčivosti.

Pořád je však v jeho chování jasně znát, že má v klídku vozit rodinku; zůstalo mu relativně měkké naladění, což se na českých silnicích opravdu hodí. Bohužel, odhlučnění kol pořád není nic moc a na hrubším asfaltu je v kabině docela randál.

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

S manuální převodovkou není k mání paket Tech, který obsahuje adaptivní tempomat a sledování mrtvého úhlu a několik dalších podobných vymožeností, takže na dálnici zapínám tempomat obyčejný. Aktivní hlídač jízdních pruhů zelenou kontrolkou hlásí, že pruhy vidí, ale protože nemám paket Tech, je to jen hlídač, nikoliv aktivní vedení ve středu jízdního pruhu.

Ceed na dálnici nemá problém udržovat rychlost mezi 150 a 160 km/h. Jen pokud po něm v těchto rychlostech chci nějaké větší zrychlení do kopce, třeba abych uhnul rychlejšímu vozidlu, narážím na limity 140 koní.

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Na okreskách či ve městě motoru výkon nechybí, to si spíš všimnete dvou jiných vlastností - tichého chodu a znatelného turbolagu. Prodleva motoru po sešlápnutí plynového pedálu není na dnešní dobu vůbec malá a je třeba se s ní naučit pracovat, jinak budete s pasažéry škubat každou chvíli.

Když už se ale turbo nadechne, tlačí slušně na to, že motor má na papíře jen 242 N.m. A spotřeba? Na konci týdenního soužití displej ukazoval 8,6 litru na 100 km. Není to málo, ale taky jsem ho vůbec nešetřil, takže s lehkou nohou se zvládnete dostat klidně o litr níž.

Kia Ceed 1,4 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Vrátil jsem ceed, zamířil do redakce a cestou přemýšlel, jestli bych si ho koupil, nebo ne. Těší mě, že nabídne vyhřívání i zadních sedaček a že koncovka výfuku ani mřížky pod předními mlhovkami nejsou falešné. A LEDkové blinkry v předních světlech vypadají vážně dobře.

Jenže když jsem ho vracel, nic jsem necítil. Neříkal jsem si, že mi to auto bude chybět, a nebudu na něj vzpomínat. Ne v dobrém či ve zlém, prostě vůbec. Je třeba k němu přistupovat jako k dopravnímu prostředku, ne jako k autu, které má bavit nadšeného řidiče.

Ovšem, jako dopravní prostředek je Kia Ceed vážně dobrá. Je dost komfortní, prostorná, pohledná i svébytná na to, aby o ní vážně přemýšlel člověk, kterého jako první napadne pořídit si Volkswagen Golf. A to je, myslím, docela úspěch.