mb, Novinky

Na začátku špičkování byla nevinná fotka BMW M4, jejíž popisek hovořil o létajících jiskrách pro M4 v exkluzivní modré barvě Yas Marina.

Ony jiskry za autem ovšem nelétaly jen tak - tvořily kruhy. A třebaže tam bylo kruhů mnohem víc než čtyři, jež má v logu značka Audi, právě ona reagovala jednoduše: „Když to tak vidíte...”

Leckoho by to asi nenapadlo; řekl by si, prostě nějaká umělecká instalace či show pro fotku, jenže když pracujete pro značku, která má čtyři kruhy v logu, dost možná vidíte kruhy úplně všude.

Americká divize BMW se stébla od Audi chytla velmi rázně - pracovníkům v marketingu bylo jasné, kam konkurence míří. „Vidíme to tam, kde to vidíme vždycky... Ve zpětném zrcátku,” reaguje. Audi už neodpovědělo.

We see it, where we usually do... in the rear view mirror. — BMW USA (@BMWUSA) 22. srpna 2018

Jak stojí i výše, není to první případ, kdy se do sebe tyto dvě značky marketingově pustily. V roce 2009 na slavném bulváru Santa Monica v kalifornském Los Angeles vztyčila reklamní agentura velký billboard s reklamou na novou A4 - s popiskem „Jsi na tahu, BMW.”

I love the banter. Reminds me of this... pic.twitter.com/kBAyPEkjim — Daniel Kim (@dankim206) 22. srpna 2018

Něco podobného, byť méně humorného, se odehrálo i v Hong Kongu v roce 2010. Místní zastoupení BMW koupilo reklamní plochu na budově, v níž sídlilo dealerství Audi. Kdokoliv tak do něj přicházel, cestou viděl obrovskou reklamu na řadu 5.