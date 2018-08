mb, Novinky

Nakolik snížení rychlostních limitů funguje směrem ke snížení nehodovosti, je zatím brzy hodnotit, ale už nyní je jasné, že lidé s tímto krokem ostře nesouhlasí. A svůj odpor vyjadřují vandalismem.

Stacionární radary, které ve Francii mimochodem bývají označeny značkou, na níž stojí věta „pour votre sécurité“, tedy „pro vaši bezpečnost“, přemalovávají barevnými spreji. Jeden člověk, který má údajně na svědomí oslepení řady radarů, dokonce dostal přezdívku Picasso, píše web Le journal de Saône-et-Loire.

Jeho identita není známá, ale „pracuje“ v departementu Ain v regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Policie po něm samozřejmě pátrá; říká ovšem, že oslepení radaru barvou není velký problém – stačí ho umýt. Na náklady daňových poplatníků, samozřejmě.

Počet poškození stacionárních radarů se zečtyřnásobil

Od začátku letošního roku došlo podle francouzského zpravodajského webu LCI k poškození 400 radarů, což je čtyřikrát víc oproti stejnému období loňského roku. Největší nárůst počtu útoků na radary byl prý zaznamenán právě po 1. červenci, kdy došlo ke zmíněnému snížení limitu.

Vandaly neodrazuje ani hrozba extrémně tvrdého trestu – pokuta do 45 tisíc eur nebo až tři roky za mřížemi, pokud člověk pracuje sám, příp. pokuta do 75 tisíc eur nebo až pět let odnětí svobody, pokud se jedná o organizovanou skupinu.

Franouzská policie proto zvažuje instalaci kamer či fotopastí v blízkosti radarů, které by jí pomohly vandaly dopadnout. V současnosti toho totiž moc nezmůže. Člověka by napadlo ještě jedno řešení – vrátit rychlostní limit zpátky na 90 km/h, ale o tom asi francouzská vláda nebude chtít slyšet.