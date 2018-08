fra, Novinky

Oční kontakt je pro provoz na pozemních komunikacích důležitý. V každé autoškole vám učitel řekne, že to je základ, abyste jezdili bezpečně. Jenže autonomní auta oční kontakt nemají. Řídí je počítač a koukat se do očí počítači prostě nejde. Tedy až dosud.

Jaguar Land Rover chtěl vyjít vstříc těm 63 procentům chodců, kteří by se cítili zmateni a v nebezpečí, když je míjí autonomní auto (vychází to z oficiálních výsledků výzkumu). Zapojili se tak do projektu, který vypsala britská vláda, jehož cílem je najít nejvhodnější řešení pro komunikaci mezi samořiditelnými vozy a ostatními účastníky silničního provozu.

Oční kontakt se strojem je možný.

A tak v Coventry vznikl umělý přechod, kolem kterého jezdilo autonomní auto s očima. Ano, modrooké smutně vyhlížející auto jezdilo kolem bariéry a sledovalo okolí. Pokaždé, když zaznamenalo chodce na přechodu, zastavilo a pootočilo své oči směrem k němu. Sledovaly se behaviorální reakce a také přímé pocity účastníků pokusu. Inženýři a kognitivní psychologové zjistili výrazné zvýšení důvěry člověka vůči autu, které s vámi naváže oční kontakt.

Samozřejmě že tohle není podoba, jaká by mohla jít do sériové výroby, ale výsledky zkoumání mohou přispět pro větší bezpečnost na silnicích budoucnosti.