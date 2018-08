mb, Novinky

Gallego stvořil své Ferrari F25 v rámci diplomové práce k završení magisterského studia a práce na něm mu trvala sedm měsíců. Neskončil ovšem u počítačových ilustrací, nýbrž nechal i vyrobit model, a to na 3D tiskárně.

Ferrari F25

FOTO: David Gallego

Inspirací mu byly ikonické modely ze 60. let, jako např. 250 LM, 330 P4, 350 Can Am, 512 S Berlinetta Speciale a také koncept 512 S Modulo z roku 1970. Také ale bral ze současnosti, konkrétně z modelů F12berlinetta a LaFerrari.

Výsledkem je vůz, který vypadá dost futuristicky, ale který by s drobnými úpravami mohl fungovat i dnes. Všimněte si obrovské nasávací tlamy na přídi a vzadu gigantického difuzoru a výdechů horkého vzduchu. Např. Bugatti Divo není nepodobné. [celá zpráva]

Stran oněch drobných úprav by stačilo přidat normální zrcátka místo výklopných kamer. Prostor na vidlicový dvanáctiválec, který Ferrari v současnosti používá, by se za kabinou jistě našel.

Ovšem Gallego tohle auto zamýšlí jako čistý elektromobil. Je to designér, a tak se nezabýval technickou stránkou věci, např. jaká bude kapacita baterií či jakých výkonů by vůz měl být schopen.