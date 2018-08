fra, Novinky

Jestli neznáte jméno Carlos Salaff, pak určitě znáte jeho práci. Je to designér, který pracoval v Mazdě a podílel se na vozech jako Mazda 2 nebo MX-5 a konceptech Nagare a Furai. Už v roce 2013 ale začal pracovat na vlastních projektech a C2 je jeden z nich.

Salaff C2

Zvláštní zadní okno

Jak takový vůz vznikne? Zájemce o auto vezme Lamborghini Gallardo a doveze jej do firmy, která mu z něj udělá to, co vidíte na obrázku. A přestavba to není jednoduchá. Auto totiž projde nejen změnou vzhledu, ale také techniky. Přestavba je náročná, vždyť třeba zájemci mohou z čtyřkolky mít zase zadokolku, lidé s automatem dostanou manuál (ano, Carlos Salaff vyznává analogová auta), pružení má zcela jiné naladění…

A pak je tu ta karoserie. Podivná, extrémně ostře řezaná a s tvary, jaké si každý kluk črtá do školních sešitů. Navíc může být z uhlíkového kompozitu nebo z hliníku. Záleží na majiteli. A uvnitř? Samozřejmě to, co si majitel přeje. Kromě velkých obrazovek a digitálních hračiček.

Skutečný vůz má ale výfuky vyvedené nad zadní křídlo.

Cenu Carlos Salaff zatím nezveřejnil. Ale věřte, že nebude malá. Počet přestaveb bude omezen.