fra, Novinky

Andaluská poušť Tabernas je místo, kde byste poznali, co je to opravdové horko. A to i přesto, že to teď v naší republice občas vypadá jako na poušti. Tabernas je polopoušť, kde se průměrná roční teplota pohybuje na celkem příjemných 18 °C. Jenže to je průměrná hodnota. Třeba hodnota teploty ve stínu během letních měsíců je 40 °C. Za rok tu spadne maximálně 22 mm srážek. Prostě místo, kde byste asi nechtěli trávit své pracovní dny. A přesto se tam velmi často prohání zamaskované vozy různých značek, aby vyzkoušely, co vydrží.

Stejně tak tu teď strávil několik týdnů i Mercedes-Benz EQC, tedy SUV z řady elektromobilů EQ. Pro ně je to extrémně důležitý test, protože teplo je pro akumulátory vražedné. Zima jim samozřejmě nesvědčí, ale není to zas tak problematické jako horko, které se nedá odvětrat. A tak byl na tuhle destinaci zaměřený hodně náročný test vozu.

Mercedes-Benz EQC se testuje ve španělské poušti

FOTO: Mercedes-Benz

Video z něj je akční a vypadá to jako docela legrace. Jenže ono to tak není. Tohle je hodně tvrdá práce, při které vrže písek mezi zuby, pot se z lidí řine prakticky neustále a auto dostává během těch tisíců kilometrů zabrat na maximum.

Mercedes EQC, který stojí na základu modelu GLC, zatím tají svoje technické specifikace. Snad by na jedno nabití měl ujet 500 km. Podle toho, že auto už má za sebou většinu tvrdých testů a jeho maskovanou verzi můžeme potkat i v Praze, nástup vozu na trhy se už dost přiblížil. Nic konkrétního ale zatím značka nezveřejnila.