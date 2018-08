mb, Novinky

Chytit letící šíp holou rukou je nejlepší cesta, jak se nechat propíchnout. Jenže co kdyby se ta ruka pohybovala stejně rychle jako ten šíp? Rakouské zastoupení Škodovky dostalo nápad, že by to byla dobrá reklama na nejrychlejší verzi Octavie RS 245. Sami to rozhodně nezkoušejte.

Potřebovali k tomu lukostřelce, chytače a prosklenou střechu, ze které chytač vyleze. Luku se chopila Laurence Baldauffová, olympijská reprezentantka Rakouska v lukostřelbě, a šíp měl chytit zápasník Markus Haas.

Škoda Octavia RS 245 vs. letící šíp

FOTO: Škoda Auto Österreich 2x

Šíp letí rychlostí 215 km/h, tedy 60 metrů za jedinou sekundu, stojí v tiskové zprávě Škodovky. Vzdálenost mezi střelkyní a terčem je 70 metrů, ale protože šíp letí v oblouku, dosáhne na něj chytač jen během zhruba 30 metrů, tedy cca půl vteřiny.

Pokud jste už viděli video, víte, že se to podařilo. Haas chytil šíp 12,5 metru před dopadem na terč v rychlosti zhruba 215 km/h. Strůjci pokusu získali i zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Škoda Octavia RS 245 vs. letící šíp

A proč byla snaha zrovna chytit šíp za letu? Souvisí to s logem automobilky. Říká se mu „slepička”, ale ve skutečnosti to je okřídlený šíp.

Octavia RS 245, jejíž dvoulitrový motor dává 245 koní a 370 N.m, což stačí ke zrychlení na stovku za 6,7 vteřiny a maximálku 250 km/h, je nejrychlejší škodovkou v nabídce automobilky. Cena verze kombi začíná na 816 900 korunách.