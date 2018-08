Patrně největší zajímavostí je možnost mít na fabii kola o průměru osmnáct palců (ale pouze pro hatchback, a nikoliv pro kombi). Na tom by nebylo nic až tak divného, kdyby automobilka nemusela kvůli tomu udělat nemalé úpravy – v zadní části karoserie je nově vyztužení.

Je to kvůli tomu, že větší kola v kombinaci s nízkoprofilovou pneumatikou přinášejí podstatně větší rázy na nerovnostech (podle měření automobilky byly rázy větší až o 70 procent). Fabie standardně dodávané s největšími koly z nabídky mají masivnější uložení zadních kol a jinou spojovací tyč řízení - odlišnou od fabií s menšími koly.

Omlazená Škoda Fabia

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Naladění podvozku zůstalo stejné jako u verze před faceliftem. Rozměry vozu i hmotnost zůstaly stejné. Stejné je také odhlučnění.

Velkou novinou je filtr pevných částic pro všechny přeplňované benzínové motory (diesely už v nabídce nejsou vůbec a u MPI motorů filtr není k plnění emisních limitů potřeba). Jak víte, OPF (Ottopartikelfilter) zachytává pevné částice (saze). V dieselových motorech je to běžné již roky, nově zavádějí automobilky filtr částic i pro benzínové motory.

Podle experta Radka Novotného ze Škody Auto jde technicky o velice podobnou věc jako DPF, s tím rozdílem, že zachytávané saze jsou menší než u naftových motorů. Síto je hustší, ale režim vypalování je stejný. OPF je na motoru umístěn v místě výfuku namísto katalyzátoru a je o trochu větší než původní katalyzátor. Filtr je bezúdržbový, životnost by měla být dimenzovaná jako celý motor, respektive auto (což je udávaných minimálně 300 000 kilometrů).

Fabia před faceliftem měla halogenová světla buď typu H4, nebo H. Hlavní rozdíl je v tom, že typ H7 má jednovláknové žárovky s oddělenými potkávacími a dálkovými světly a, zjednodušeně řečeno, lépe svítí než typ H4. Nově už je pro fabii vyhrazeno výhradně provedení H7 nebo plně diodová světla s jedinou žárovkou (P24) - ta je určena pro odbočovací světlo.

V případě žárovek se změnila i jedna věc, kterou majitelé často kritizovali - pro výměnu halogenových žárovek je nyní více místa, takže by výměna měla být snazší. Na novinářské prezentaci jsme to ale vyzkoušet nemohli, všechna auta měla dražší diodové světlomety.

Drobnost, o které se nikde nepsalo: nová je i škrabka na led, umístěná jako obvykle ve víčku nádrže. Velikost i tvar zůstaly stejné, co je nové, je měrka pro měření opotřebení pneumatik. Drobnost, ale může se hodit.

That's one small step for a man, but one giant leap for mankind: Introducing the new #icescraper now including also the tire tread depth gauge. In #FABIA2018 #skoda #simplyclever 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/RseCk12BfN