Je jisté, že Infiniti vzalo celou situaci za správný konec. Nedělá jen nějaké úpravy nosanů, ale vlastní auta. Nedává tam obyčejné čtyřválce, ale pořádně silné motory, a to i s více válci. Nesnaží se nabízet průměr, ale špičku. A tak se musí snažit i dokládat všem okolo, že k té špičce patří. Proto na automobilové přehlídce v Pebble Beach ukáže koncept Prototype 10.

Infiniti Prototype 9

Přesně po roce se tak na stejném místě objeví nástupce konceptu Prototype 9. [celá zpráva] Tahle první skica ukazuje, že to skutečně bude následovník z jednadvacátého století. Zatímco devítka byla vzpomínkou na historii, tohle je stejně koncipovaný vůz pro budoucnost. Jednomístný vůz bude poháněn pouze elektřinou. Elektřina je v tomto případě důležitá. To, co bude pod kapotou, totiž může odhalit, co plánuje značka pro čínský sedan pro rok 2021, který má být právě celý elektrický. A samozřejmě nepůjde jen o čínský trh. Elektrifikace sice začne tam, ale postupně zasáhne všechny trhy.