První prodaný mustang byl krok od sešrotování

První prodaný Ford Mustang byl kabrioletem a jezdil patnáct let jako jediné auto v rodině. Pak se porouchal, manžel majitelky ho zatlačil do garáže a sedmadvacet let ji přesvědčoval, že to není zbytečný vrak, že si ho na důchod zrenovuje. Auto málem skončilo na vrakovišti, dnes má miliónovou hodnotu.