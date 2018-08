fra, Novinky

V roce 1967 koupil vůz v dezolátním stavu za 10 000 dolarů Roy Leiske. Schoval ho do bývalé továrny na plasty v Milwaukee, kde ho rozebral a postupně opravoval. V roce 2001 ale někdo přestřihl telefonní dráty v jeho domě, otevřel vrata továrny a všechny díly ukradl. Prý někdo viděl parkovat nedaleko bílou dodávku. Policie vše vyšetřovala, ale skončila v roce 2005, kdy Roy Leiske zemřel ve svých 93 letech.

Jeho majetek zdědil Richard "Skip" Mueller, který se spojil s Josephem L. Fordem III., právníkem se zvláštní specializací. Zaměřuje se na soudní spory o ukradené vzácné automobily. Ostatně sám býval prodejcem historických aut, takže k problematice má blízko.

Talbot-Lago

V roce 2016 dostali informaci, že se neznámá firma LLC snaží zaregistrovat dosud neznámý Talbot-Lago. Čísla vozu seděla. A tak požádali policii v Milwaukee, aby registraci zamítla. To se stalo. V téhle chvíli se spojili se současným majitelem. Jím je Rick Workman, zakladatel firmy Heartland Dental. Ovšem on auto koupil o rok dříve za 7 miliónů dolarů, bezmála 159 miliónů korun.. Takže se jej samozřejmě nechtěl jen tak vzdát.

A tak začala soudní tahanice. Soud ale poprvé žalobu Muellera a Forda zamítl, protože byla podaná příliš pozdě. Soud se odkazoval na zákon, že je třeba podat žalobu do šesti let od ukradení. Jenže se nevzdali. Podali odvolání a teď se čeká na stání u Nejvyššího soudu Wisconsinu.

A co je s autem? To se nyní nachází v péči Paul Russell a Co., což je specialista na renovace a restaurátorské práce oldtimerů.