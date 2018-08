mb, Novinky

O Tesle Modelu S lze říci spoustu negativních věcí, ale ne to, že by to bylo ošklivé auto. I přes fakt, že je na světě už šest let a že tedy automobilka musí co nejdříve začít pracovat na nástupci, pokud ještě nezačala. Ví se o velkém faceliftu, plánovaném na druhou polovinu příštího roku, ale zcela nový vůz to nebude.

Jak by příští generace mohla vypadat, se pokusil nastínit turecký designér Emre Husmen původně pro německojazyčný magazín ElektroAutoMobil. Husmen není s firmou Tesla Motors nijak svázaný, jen na základě designového jazyka modelu Roadster přišel s vlastním názorem na „esko“.

Ilustrace Tesly Modelu S II. generace podle Emreho Husmena.

FOTO: Emre Husmen

Jedním z klíčových aspektů byla aerodynamická efektivita a všechny prvky karoserie by měly přispívat ke snížení odporu vzduchu. To je důležité ke snížení spotřeby elektrické energie zejména ve vysokých rychlostech.

Světla podle Husmena využívají laserů a organických LEDek, uvnitř je 19” zakřivený displej a vůz zvládá plně autonomní jízdu úrovně 5, ale stále vidíme volant a pedály pro chvíle, kdy chce řidič jet sám. Elektromotory jsou na přední i zadní nápravě a řidič si může vybrat, zda bude vůz mít pohon předních, zadních nebo všech kol.

Ilustrace Tesly Modelu S II. generace podle Emreho Husmena.

FOTO: Emre Husmen