Dacia v Evropě neskutečně prorazila. Z krachující automobilky se stalo ohromné překvapení a značka prodává víc vozidel v Evropě než třeba Seat. Jenže Dacia si nese i své vlastní znamení – je to levná značka a tak to má zůstat.

Zákazníci mají rádi značku hlavně pro její levná auta. Za málo peněz dostanou vůz, který je dopraví z místa A do místa B stejně dobře, jako mnohem dražší konkurenti. Jenže nový velký vůz by takový nebyl. Louise O’Sullivan v rozhovoru pro britský Autocar přímo řekl, že vůz by byl „příliš drahý na filozofii značky“.

Kdyby Dacia udělala velké SUV, odstřelila by tím jednoznačně Renault Koleos

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Samozřejmě že v porovnání třeba se Škodou Kodiaq nebo Hyundiem SantaFe by byl vůz mnohem levnější, ale stále by byl příliš drahý na tu klientelu, která dnes vozy s Rumunska kupuje. A hlavně – velký vůz by byl příliš velká konkurence pro auta koncernu Renault-Nissan, jako je Koleos nebo X-Trail.