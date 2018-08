fra, Novinky

Dům ve městě Cookstown by mohl vyhovovat. Je to klasické anglické sídlo, které má všechno, co správný dům má mít – pět ložnic, čtyři koupelny, vnitřní plavecký bazén, posilovnu… a hlavně závodní dráhu pro motokáry. Ano, tenhle dům má i tři garáže s vybavením, aby se mohly motokáry pořádně provozovat.

Závodní dráha má své zázemí

FOTO: Stanley Best Estate

Dům v dolní části je samostatné zázemí pro závodní trať

FOTO: Stanley Best Estate

Jenže to není všechno. Okruh má vlastní parkoviště, garáže, zázemí, převlékárny, sprchy, učebnu a také tribunu pro pořádný přehled.

To všechno za cenu asi 65 miliónů korun. Ano, to je docela dost, ale zase tam bude moct budoucí mistr světa klidně jezdit od rána do večera a zastaví ho jen tma, protože okruh není osvětlený. A navíc pochytá i všechny technické finesy na skutečné závody, protože to, co je na tom to nejlepší, je, že splňuje všechny parametry pro pořádání mezinárodních závodů, a to jak do sklonů, šířky, kvality povrchu i únikových zón.